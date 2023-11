Le feste sono arrivate con leggero anticipo in casa di Michelle Hunziker: la conduttrice svizzera ha già fatto l’albero di Natale.

Michelle Hunziker, forse per l’entusiasmo di essere diventata nonna, ha deciso di addobbare la casa prima del previsto. La conduttrice svizzera ha già allestito l’albero di Natale, ovviamente facendosi aiutare da due esperti del settore.

Michelle Hunziker: il suo albero di Natale è romantico

Secondo uno studio, fare in anticipo l’albero di Natale – quindi nel mese di novembre – rende più felici. Magari, non per tutti è così, visto che ogni anno i Grinch aumentano sempre di più, ma se lo dice la scienza vale la pena provarci. Forse è proprio questo il pensiero che ha fatto Michelle Hunziker quando ha deciso di decorare la sua dimora nel mese di novembre.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti ha chiesto un aiuto a due esperti, Espedito Rusciano e la event creator Giorgia Farina. Grazie alla loro creatività, è nato un albero di Natale addobbato con le tonalità del bianco e del rosa. La neve artificiale è presente su ogni ramo, mentre alla base ci sono due grandi orsetti polari.

Un albero di Natale insolito, ma molto elegante. D’altronde, avendo chiesto un aiuto ai Christmas planner non sarebbe potuto essere altrimenti. Per il momento, Michelle ha solo mostrato la creazione tramite qualche Instagram Stories, ma di certo nei prossimi giorni arriverà un post dedicato, magari con la sua famiglia al completo.

Michelle Hunziker: primo Natale da nonna

Per Michelle Hunziker e tutta la sua famiglia, si tratta del primo Natale in compagnia del piccolo Cesare. Il bambino, nato dall’amore che lega Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza, è nato il 30 marzo del 2023. Di certo, sarà proprio il bambino l’ospite speciale di tutti i pranzi e le cene che la big family si concederà durante le festività di dicembre.