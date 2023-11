Il significato della canzone 3 messaggi in segreteria di Emis Killa, il brano del rapper al centro di una clamorosa polemica.

Torna d’attualità una vecchia canzone di Emis Killa, 3 messaggi in segreteria, pubblicata all’interno dell’album Terza stagione del 2016. Un brano che fin dalla sua uscita fece scalpore per un verso, piuttosto ambiguo, che istigherebbe al femminicidio.

Alla luce delle tante vittime di violenza che hanno funestato il 2023, quel verso è tornato a far discutere, portando alla decisione di annullare un concerto di Capodanno che il rapper brianzolo avrebbe dovuto tenere a Ladispoli, città del litorale romano, insieme all’amico Guè. Ma qual è il vero significato di questa canzone e perché ha innestato una polemica così accesa? Scopriamolo insieme.

3 messaggi in segreteria di Emis Killa: il significato della canzone

Nel mondo del rap non capita di rado di imbattersi in canzoni che abbiano al centro, anche in maniera piuttosto evidente, storie di violenza in tutte le sue forme. Più volte lo stesso Killa ha dovuto fronteggiare polemiche di vario genere in relazione ad alcuni versi ritenuti, dalla morale comune, diseducativi per i suoi ascoltatori. Fin dalla sua pubblicazione, però, per 3 messaggi in segreteria le critiche sono andate ben oltre la normale dialettica tra pubblico generalista e rapper.

Emis Killa

L’artista brianzolo venne già accusato nel 2016 di aver scritto un testo “stupido e violento“, in grado di annullare completamente il valore della relazione tra uomo e donna. In molti ritennero anche che una canzone del genere fosse da denuncia per istigazione al femminicidio, e per questo motivo l’artista decise di difendersi provando a spiegare il senso della sua canzone.

A scatenare tutto questo clamore non furono in effetti poche barre ambigue, ma tutto il senso della canzone, che mette in scena la fine della storia tra un ragazzo e una ragazza dal punto di vista di lui, un protagonista che assume i comportamenti e gli atteggiamenti dello stalker, se non peggio.

“Ultimamente ho pensieri oscuri“, canta il rapper nel brano, rivolgendosi alla vittima. L’uomo le spiega che era stata avvertita di quello che sarebbe potuto accadere, visto che già durante la loro storia avevano avuto litigi che lo avevano portato a dar vita a veri e propri “scleri“. In un crescendo di accuse e di ragionamenti violenti, il ragazzo arriva a dirle chiaramente che preferisce saperla “morta che con un altro“, e aggiunge sul finale: “Io ci ho provato e tu mi hai detto no, con quella cornetta ti ci strozzerò“.

Emis Killa si difende dalle accuse

Fin dalla conferenza stampa di presentazione di Terza stagione Emis Killa scelse di spiegare il significato di un brano così provocatorio. Il suo intento, stando alle sue parole, era cercare di sensibilizzare e denunciare il femminicidio, a costo di correre il rischio di un fraintendimento che si è puntualmente realizzato, e che lo ha portato a dover spiegare ancora una volta, a distanza di sette anni, il senso della sua canzone.

In risposta alle polemiche innescate dal brano nel 2023, con la conseguente cancellazione del suo concerto a Ladispoli, l’artista è intervenuto su Instagram per cercare di far capire, ancora una volta, il suo punto di vista sulla questione: “Nel rap esiste una cosa chiamata storytelling. Significa rappresentare una storia in rima, bella o brutta che sia. Nel caso del pezzo da voi menzionato, interpreto, invento, racconto fatti che purtroppo per quanto spiacevoli accadono. Nel pezzo non è Emiliano che parla e non penso nemmeno di dover dare troppe giustificazioni a chi non vuole capire“.

3 messaggi in segreteria di Emis Killa: il testo della canzone

Baby, ciao, sono ancora io,

anche oggi è la solita storia,

ultimamente t’ho chiamata così tanto

che ho imparato il numero a memoria.

Sì, lo so che ti dà noia io faccia così,

scusami ma no, non me ne capacito,

negare ogni legame e sparire così

come se nulla fosse, tu non ne sei capace, no…

