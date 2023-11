Il significato di Ohana per la cultura hawaiana è quello di famiglia ma nel senso più ampio del termine: nessuno viene abbandonato.

Nella cultura hawaiana ohana vuol dire famiglia: un significato decisamente più esteso, più ampio e più profondo rispetto a come lo intendiamo noi. La parola famiglia in hawaiano racchiude infatti tutte quelle persone che per noi sono importanti.

Origine : hawaiana;

: hawaiana; Dove viene usato : nella lingua e cultura hawaiana;

: nella lingua e cultura hawaiana; Lingua : hawaiana;

: hawaiana; Diffusione: mondiale.

L’origine del termine ohana e la traduzione

Questo termine così dolce deriva dalla tradizione dei nativi hawaiani. Si tratta di un concetto ben radicato nella cultura da cui nasce, tanto da poter essere considerato quasi spirituale. La traduzione di Ohana è famiglia ma non dobbiamo pensare di fermarci solo al legame di sangue: vale la rete dei rapporti di amicizia e di tutte quelle persone, come anche i parenti acquisiti.

Per quanto riguarda l’etimologia invece, Oha è la radice di una pianta che è alla base della dieta hawaiana, ossia il Taro. E in questo senso si rafforza l’importante di questo modo di intendere la famiglia proprio a livello culturale. Non a caso una delle frasi su ohana, quella che racchiude al meglio il concetto appena espresso è la seguente di Mary Kawena Pukui: “I membri dell’Ohana, come i germogli del Taro, derivano tutti dalla stessa radice.

Un concetto che potrebbe aiutare a comprendere quello che per gli hawaiani è ohana, è quello di famiglia queer, di cui abbiamo certamente sentito parlare da Michela Murgia. Una famiglia fatta non tanto (o non solo) di parenti ma di relazioni in quel caso amicali: un legame profondo tanto quanto quello di sangue.

Esempi d’uso

-Un cartone animato della Disney è basato sul concetto di ohana. Stiamo parlando di Lilo e Stitch, dove una delle sue frasi più famosa è appunto: “ʻOhana significa famiglia. Famiglia significa che nessuno viene abbandonato. O dimenticato.”