La tomba di Lady Diana, dove la principessa triste riposa dal 1997 si trova in un angolo di paradiso: si può visitare?

Avete mai visto la tomba di Lady Diana? Dopo la sua morte, per volere della sua famiglia, è stata sepolta in un “angolo speciale”. Un posto magico, al quale la principessa teneva molto. Vediamo dove si trova, se si può visitare e cosa si sa in merito alla sua costruzione.

Tomba Lady Diana: dove si trova?

Lady Diana è morta il 31 agosto 1997 insieme al compagno Dodi Al-Fayed in un terribile incidente stradale. Da quel giorno, il corpo della principessa triste riposa in una tomba che sembra quasi un monumento. Per volere di tutta la famiglia Spencer, è stata sepolta ad Althorp House, l’immensa dimora dei suoi genitori situata nel Nothamptonshire. E’ qui che Diana ha trascorso tutta la sua infanzia e la giovinezza ed è sempre qui che hanno deciso di farla riposare per sempre.

La tomba di Lady D sorge sull’isolotto Round Oval, sui terreni della grande proprietà di Althorp House. E’ un grande monumento in stile greco, un memoriale degno di una donna scomparsa a soli 36 anni in quello che ancora oggi viene considerato un incidente “causato” e non casuale.

La tomba di Lady Diana si può visitare?

La tomba di Lady Diana è privata, motivo per cui non si può visitare. E’ merito del fratello Charles Spencer se i fan della principessa triste hanno potuto vedere almeno in foto il luogo in cui riposa in pace da quasi 40 anni. L’uomo lo definisce proprio “un angolo speciale“, per cui immaginiamo che se concedesse l’ingresso ai visitatori non sarebbe più tale. Attualmente, soltanto i familiari possono accedere al memoriale senza alcuna restrizione. Ovviamente, i figli Harry e William sono compresi.