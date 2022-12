Ecco le location di Poli opposti, la divertente commedia con protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Possono un terapista di coppia e un avvocato divorzista, vicini di casa oltre che di ufficio, andare d’accordo nonostante un’antipatia iniziale reciproca e i clienti di uno che si rivolgono poi all’altro per rimettere a posto il proprio matrimonio o separarsi? Lo scoprirete in Poli opposti, divertente commedia diretta da Max Croci che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2015. Vediamo ora quali sono le location del film.

Poli opposti: le location del film

E’ Roma la città in cui è ambientato Poli opposti e che ha ospitato le varie riprese del film Una delle location principali è il palazzo dove abitano e lavorano Stefano e Claudia che si trova in via Monte Zebio 32. La scuola frequentato da Luca, il figlio di Claudia, è invece il Liceo Terenzio Mamiani.

Luca Argentero

L’aula di tribunale dove vediamo Claudia è invece l’Auditurium Cavour, all’interno della Casa Madre dei Mutilati e delle Vedove di Guerra, che era stata trasformata in tribunale anche per un’altra commedia: Ma tu di che segno 6?

I due protagonisti in una scena hanno un incidente automobilistica che avviene in Via Gaetano Roselli Lorenzini, i due vengono poi ricoverati in ospedale che è il Salvator Mundi International Hospital. Le riprese del film sono durate in totale sei settimane e sono state effettuate tra novembre e dicembre del 2014.

Poli opposti: il cast del film

I protagonisti di Poli opposti sono il terapista di coppia Stefano e l’avvocato divorzista Claudia, il primo interpretato da Luca Argentero e la seconda da Sarah Felberbaum. Il figlio di quest’ultima, Luca, è invece impersonato da Riccardo Russo.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Tommaso Ragno, Jack Queralt, Grazia Schiavo, Stefano Fresi, Giampaolo Morelli e Anna Safroncik.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG