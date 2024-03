Ecco dove vedere Il Grande Fratello napoletano in streaming e in TV. In realtà il reality si chiama La casa dei figli di Mouse.

La casa dei figli di Mouse è una delle trasmissioni di cui si parla di più in questo mese di marzo del 2024. Eppure, questo titolo ai più non dirà molto. Questo perché il reality ha iniziato a spopolare sui social con il nome con cui è stato ribattezzato, ovvero il Grande Fratello napoletano: si tratta di un reality simile al celebre GF di Canale 5 che ha per protagonista dodici tiktoker molto famosi e seguiti, dieci dei quali sono per l’appunto partenopei. Vediamo allora dove vedere il Grande Fratello napoletano in streaming e in TV.

Dove vedere il Grande Fratello napoletano in streaming e in TV

Dove vedere La casa dei figli di Mouse in streaming? Il Grande Fratello napoletano in streaming (e gratis) può essere seguita su YouTube, proprio sul canale Figli di Mouse. All’interno di questo canale possono essere seguite le puntate in diretta ma si possono vedere anche i video di quelle precedenti.

Ovviamente ci si può collegare al canale YouTube Figli di Mouse da qualsiasi dispositivo: dal computer oppure, tramite App, da Smart TV, smartphone e tablet.

La casa dei figli di Mouse: il cast del Grande Fratello napoletano

Ma chi sono i protagonisti del Grande Fratello napoletano? Come detto in precedente sono tutti tikoter, la maggior parte dei quali sono appunto napoletani. Ci sono la nonna Milina Gatta e il nipote Giuseppe Anna (che aveva partecipato al Castello delle Cerimonie), Mucella, Francesca Squillace, Papusciello, Vittorio Anthony Obiechefu, Salvatore Ferdinandez, Rita De Crescenzo e Laura La divina.

Gli unici due protagonisti di La casa dei figli di Mouse non napoletani sono i milanesi Salvo e Luigi Salemi.

Il Grande fratello napoletano: il format

Il format di La casa dei figli di Mouse è in realtà differente da quello del tradizionale Grande Fratello: i partecipanti convivono nella stessa casa solamente per cinque ore al giorno. C’è anche una sorta di Confessionale anche se in questo programma è chiamato La stanza degli inciuci.