Ecco quali sono le location di Folle d’amore – Alda Merini, il film con protagonista Laura Morante nei panni della poetessa.

La storia di Alda Merini, una delle più importanti poetesse italiane, non poteva non essere raccontata dal mondo del cinema. Per renderle omaggio, la Rai ha prodotto Folle d’amore – Alda Merini, film che è stato diretto da Roberto Faenza e che è liberamente ispirato a Perché ti ho perduto, il libro di Vincenzo Alfano che racconta appunto la vita della scrittrice milanese. Vediamo ora quali sono le location di Folle d’amore – Alda Merini.

Folle d’amore – Alda Merini: lelocation del film

Il regista Riberrò Faenza ha diretto le riprese di Folle d’amore – Alda Merini principalmente a Torino. In totali i lavori di riprese della pellicola, che hanno impegnato le varie attrici e i vari attori, sono durati sei settimane. Le riprese si sono svolto nei mesi di ottobre e di novembre del 2022.

Laura Morante

Nonostante le riprese siano state effettuate a Torino, la storia raccontata è ambientata a Milano, città nella quale la poetessa è nata, ha vissuto ed è morta. Tra le location principali del film troviamo la Chiesa dello Spirito Santo, che si trova in via Porta Palatina: qui è stata girata la scena del matrimonio di Alda Merini, che nella realtà si è sposata con Ettore Carniti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio.

Altra location di grande importanza del film è la Certosa reale di Collegno: qui sono state girate tutte le scene ambientate all’interno dell’ospedale psichiatrico nel quale Alda Merini è stata ricoverata per undici anni, dal 1961 al 1972.

Tra le location del film troviamo poi il Ristorante Imbianchini, la scuola San Giuseppe, il Caffè Elena e la villa Il Gibellino.

Folle d’amore: il cast del film

A interpretare il ruolo di Alda Merini è Laura Morante. Nel cast del film sono inoltre presenti Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Sofia D’Elia e Mariano Rigillo.