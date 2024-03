Su Canale 5 arriva L’isola dei Famosi 2024: dai concorrenti a quando va in onda, ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare in TV con l’edizione numero 18, la nona da quando ha traslocato passando da Rai 2 a Canale 5. E quest’anno ci sono tante novità, a partire dalla conduzione, con Ilary Blasi che dopo essere stata la padrone di casa negli ultimi tre anni lascia il testimone a Vladmir Luxuria. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su L’Isola dei Famosi 2024: da quando inizia fino al cast dei concorrenti.

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2024?

La prima puntata di L’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda lunedì 8 aprile, come sempre in prima serata su Canale 5 con le varie puntate che andranno in onda a partire dalle ore 21.25 circa. Il programma accompagnerà i telespettatori per circa due mesi e terminerà a giugno.

Isola dei famosi

L’Isola dei Famosi 2024: gli inviati e la conduttrice

Come detto in precedenza, a condurre L’Isola dei Famosi 2024 è Vladimir Luxuria, che negli anni ha rivestito così tutte le vesti possibili all’interno del programma. E’ stata una concorrente del 2008 e ha vinto anche quell’edizione, è stata inviata nel 2012, opinionista in studio nel 2017 e poi nelle ultime due edizioni e ora è stata promossa a conduttrice.

In studio come opinionisti ci saranno invece Sonia Bruganelli e Alvin mentre l’inviata sull’isola sarà Eleonoire Casalegno.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast

Per quanto riguarda i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024, non è ancora stato annunciato il cast completo ma sono già noti i primi nomi dei nuovi naufraghi: l’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, il modello Artur Dainese, l’attore Francesco Benigno, la soubrette Matilde Brandi e l’ex pornostar Luce Caponegro, in arte Selen.