Ecco quali sono le location di Al posto tuo, la divertente commedia con protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi.

Luca e Rocco sono due direttori creativi che lavorano per due aziende che producono sanitari ma sono molto diversi tra loro: il primo è un vero e proprie donnaiolo single, il secondo è invece sposato e ha tre figli. Le loro aziende sono prossime alla fusione e per decidere chi sarà l’unico che potrà tenersi il lavoro, la direttrice decide di far vivere a Luca e a Claudio la vita dell’altro. E’ questa la trama di Al posto tuo, commedia del 2016 diretta da Max Croci. Vediamo ora quali sono le location dove è stata girata.

Al posto tuo: le location del film

Ad aver ospitato regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori di Al posto tuo è stata Roma e anche alcuni paese della provincia della Capitale. A Roma si trova l’appartamento nel quale abita Luca ma anche la sede della ditta di sanitari Azzurra (è il Tecnopolio Tiburtino).

Stefano Fresi

Diverse scene sono poi state girate a Fiano Romano, qui si trova per esempio la villetta dove abita Rocco insieme alla sua famiglia ma anche il bar dove lavora Anna. Tra le location di Al posto tuo troviamo anche Castel Sant’Elia e Mazzano Romano.

Al posto tuo: il cast del film

I due protagonisti principali di Al posto tuo sono Luca Molteni e Rocco Fontana, che sono interpretati rispettivamente da Luca Argentero e Stefano Fresi. Ambra Angiolini è invece la moglie di Rocco, ovvero Claudia.

Nel cast di Al posto tuo troviamo poi anche diversi altri volti noti del cinema italiano come Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari, Livio Beshir, Carolina Poccioni, Marco Todisco, Giulietta Robeggiani, Gualtiero Burzi, Pia Lanciotti, Giulia Greco, Nicola Stravalaci e Angela Melillo.

