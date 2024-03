Arrivano altri nomi dei futuri naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024. Svelati alcuni dei partecipanti che partiranno in Honduras.

Novità in vista dell’inizio della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo alcuni primi rumors sarebbero stati svelati altri cinque nomi di futuri naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras per l’incredibile esperienza nel reality targato Mediaset.

Isola dei Famosi 2024: altri 5 nomi del cast

Vladimir Luxuria

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 è quasi pronta a partire. Al timone ci sarà Vladimir Luxuria che ha preso il posto di Ilary Blasi.

Dopo alcuni primi rumors su possibili naufraghi, tra cui Joe Bastianich, Marina Suma e Edoardo Franco, ecco che TvBlog ha anticipo i nomi di altri cinque possibile membri del cast del reality targato Mediaset.

Da quanto si apprende, pare farà parte dei concorrenti che partiranno in Honduras Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia che sarebbe ormai ad un passo dalla firma. Si prosegue con il modello ucraino Artur Dainese, che abbiamo visto nei panni di tentatore dell’edizione di Temptation Island Vip, dell’attore palermitano Francesco Benigno, della showgirl Matilde Brandi e, infine, ma non per importanza, l’ex attrice a luci rosse Selen.

In studio: al via la nuova edizione del reality

Come detto, questa nuova edizione al via dell’Isola si annuncia ricca di sorprese. Non solo per quello che sarà il cast ma anche per le presenze in studio.

Detto della sostituzione alla conduzione, con Luxuria al posto di Ilary Blasi, anche per quanto concerne l’inviato e gli opinionisti ci saranno novità.

Pare, infatti, che in Honduras non ci sarà Alvin, “spostato” in studio, con Sonia Bruganelli accanto come opinionista. A seguire da vicino i naufraghi ci dovrebbe essere la bellissima Elenoire Casalegno.

A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il reality: