Quando inizia Il salone delle Celebrità? Dove vederlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma di Federico Fashion Style.

Federico Fashion Style torna in TV ma, questa volta, non con Il salone delle meraviglie ma con il programma spinoff: Il salone delle Celebrità. Il format è praticamente lo stesso ma con una grande differenza: i protagonisti questa volta saranno una serie di volti molti noti dello spettacolo e del mondo dei social. Da quando inizia a dove vederlo (ma non solo) vediamo ora tutto quello che c’è sapere su Il salone delle Celebrità.

Il salone delle Celebrità quando inizia?

Ma quando inizia Il salone delle Celebrità? Il debutto del programma di Federico Fashion Style è previsto per sabato 6 aprile 2024. Il programma andrà in onda al pomeriggio, a partire dalle ore 16.50.

Dove vedere Il salone delle Celebrità in streaming e in TV

Così come Il salone delle meraviglie, anche Il salone delle Celebrità va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). Come detto in precedenza, la prima puntata è prevista per sabato 6 aprile 2024 a partire dalle ore 16.50.

E dove si può invece vedere Il salone delle Celebrità in streaming? Oltre che sul sito realtime.it, in cui è possibile seguire la diretta streaming in contemporanea con la messa in onda televisiva, i vari episodi di questa edizione dello show di Federico Fashion Style possono essere visti anche sulla piattaforma Discovery +.

Ricordiamo però che per vedere in streaming Il salone delle Celebrità su Discovery +, così come per tutti gli altri contenuti presenti nella piattaforma, è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Il salone delle Celebrità: i vip

Ma chi sono i vip che vedremo a Il salone delle Celebrità 2024? C’è Valeria Marina e poi ci sono anche Delia Duran, Alex Belli, Cecilia Capriotti, Romina Pierdomenico, Giulia Nati, Candida Morvillo, Patrizia Groppelli, Giacomo Urtis, Sarah Altobello, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Guenda Goria e Mirko Gancitano. Oltre a loro sono presenti anche Alba Parietti e Nadia Rinaldi.