Ecco come fare a iscriversi ai casting di Temptation Island 2024 per poter partecipare al programma di Canale 5.

Uno dei programmi che è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate è Temptation Island. Il reality, in cui coppie di fidanzati si mettono alla prova vivendo separati per alcune settimane, insieme ad altri ragazzi e ragazze single, torna ovviamente anche nel 2024. Ma come si fa a partecipare a Temptation Island 2024? I casting del programma sono aperti: vediamo allora quali sono tutti i passi da compiere per poter essere tra i protagonisti del reality show di Canale 5.

Come partecipare a Temptation Island 2024: i casting

Ci sono due modi per iscriversi ai casting di Temptation Island 2024 e candidarsi quindi per partecipare alla nuova edizione del programma:

Filippo Bisciglia

Telefonare al numero 06 37 21 721.

Iscriversi direttamente al sito wittytv.it.

Qualunque sia il metodo di iscrizione che decidete di utilizzare, dovrete poi fornire i dati anagrafici. Se decidete di passare dal sito wittytv.it, una volta collegati non dovrete fare altro che accedere alla sezione “casting” e cliccare sul programma “Temptation Island”.

A questo punto si aprirà un form da compilare in cui dovrete prima di tutto specificare se vorreste partecipare come coppia di fidanzati o come single (in che significa candidarsi al ruolo di tentatore o di tentatrice), poi vi verrà chiesto di inserire tutti i vostri dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale, città di nascita e di residenza, indirizzo mail e numero di telefono, più una serie di altri dati che non sono però obbligatori).

Una volta effettuata la vostra candidatura per partecipare a Temptation Island 2024 non vi resta che attendere una risposta da Wittytv: nel caso in cui superiate questa prima selezione saranno loro stessi a contattarvi. E a quel punto potrete sperare di essere fra i protagonisti della nuova edizione del programma di Canale 5 che, ancora una volta, sarà condotto da Filippo Bisciglia.