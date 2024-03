Ecco dove vedere Matrimonio a prima vista Over in streaming e in TV: è la prima edizione del programma in questo format.

Matrimonio a prima vista ormai lo conosciamo tutti: da parecchi anni il programma va in onda in TV e fa sempre registrare buoni dati di ascolto. Ora, per la prima volta, è arrivata anche la versione spinoff, riservato a single (anche persone con alle spalle altri matrimoni e con figli) con un’età media superiore rispetto a quella del programma tradizionale. Il nome del programma non poteva quindi che essere Matrimonio a prima vista Over. Vediamo ora dove vederlo in TV e in streaming.

Dove vedere Matrimonio a prima vista Over in streaming e in TV

Matrimonio a prima vista Over in streaming può essere visto sulla piattaforma Discovery +. Le puntate sono disponibili a partire dal 28 febbraio 2024 e vengono caricate settimanalmente. Per vedere gli episodi di questo reality, così come per qualunque altro contenuto disponibile su Discovery +, è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

Matrimonio a prima vista, fede nuziale

Matrimonio a prima vista Over in TV è invece trasmesso da Real Time a partire da mercoledì 6 marzo. Tra l’altro, in contemporanea con la messa in onda televisiva, è possibile vedere le varie puntate di Matrimonio a prima vista Over in streaming anche sul sito ufficiale della TV, realtime.it.

Matrimonio a prima vista Over 2024: i concorrenti

I protagonista di questa prima edizione di Matrimonio a prima vista Over sono:

Benedetta Campigli: ha 34 anni ed è di Lamporecchio, in provincia di Pistoria. E’ la responsabile di un negozio di una catena di articoli sportivi.

Enrico Bonechi: ha 43 anni, vive a Pistoia e lavora in banca.

Ilaria Spillari: ha 41 anni, è di Milano e lavora come consulente marketing ma è anche un’allevatrice di gatti siberiani.

Giuseppe Ravetti: ha 45 anni, è di Alessandria e lavora in un centro diurno per disabili e fa lo speaker in una radio locale.

Stefania Gioacchin: ha 36 anni, vive a Grugliasco in provincia di Torino e lavora come receptionist in un hotel.

Roberto Caruso: ha 48 anni e abita a Campiglione di Fenile, in provincia di Torino. Lavora come manager nel campo automobilistico e ha un figlio di 21 anni.