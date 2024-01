Ecco dove vedere Io capitano in streaming, il film diretto da Matteo Garrone candidato all’Oscar per il Miglior film straniero 2024.

Io capitano è uno dei film italiani più apprezzati del 2023, tanto da essere candidato alla vittoria del Premio Oscar 2024 per il Miglior film straniero. Diretto da Matteo Garrone, il film racconta la storia di due ragazzi adolescenti del Senegal, Seydou e Moussa, che decidono di lasciare il proprio paese per raggiungere l’Italia. Il loro viaggio sarà molto più duro di quello che si immaginavano: dopo aver attraversato il Mali con passaporti falsi, raggiungono prima il Niger poi, dopo aver attraversato anche il deserto del Sahara, arrivano in Libia. Qui per loro inizierà un vero e proprio incubo: vengono arrestati e condotti separati in centri di detenzione, insieme ad altri migranti, dove vengono torturati. Vediamo ora dove vedere Io capitano in streaming.

Dove vedere Io capitano in streaming

Io capitano è stato presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e dal 7 settembre 2024. Ma dove si può vedere Io capitano in streaming? Il film è disponibile su Now TV, dove è compreso nell’abbonamento.

Matteo Garrone

Ma Io capitano può essere visto anche su altre piattaforme streaming, anche se bisognerà pagare a parte per poterlo vedere: il film è infatti presente anche su Amazon Prime Video, Google Play Film, Apple TV e Tim Vision (al costo di 3,99 euro, tranne che su Apple TV in cui il prezzo è di 4,99 euro).

Io Capitano: il cast del film

Matteo Garrone ha effettuato i casting per Io capitano direttamente in Africa, per i ruoli dei due protagonisti, Seydou e Moussa, sono stati scelti come attori Sedour Sarr e Moustaphan Fall.

La storia che il regista italiano ha voluto raccontare è basata su vere storie di immigrati dall’Africa all’Europa.