Ecco dove vedere Oppenheimer in streaming, è il film di Christopher Nolan che racconta la storia dell’inventore della bomba atomica.

Uno dei film di maggiore successo del 2023, tra i più acclamati sia dal pubblico che dalla critica, è senza ombra di dubbio Oppenheimer, film diretto da Christopher Nolan che racconta la storia dello scienziato a campo del progetto Manhattan che inventò e costruì la prima bomba atomica. Ma il film indaga anche sulle vicende successive e l’inchiesta in cui lo scienziato, preso dai sensi di colpa per le tanti morti provocate dalla sua invenzione, fu coinvolto negli anni ’50. Se non lo avete ancora visto o, più semplicemente, volete rivederlo, ecco dove vedere Oppenheimer in streaming.

Dove vedere Oppenheimer in streaming

Oppenheimer è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 23 agosto 2023 ma, visto il grandissimo successo che la pellicola ha avuto, è ancora presente in alcuni cinema sul territorio nazionale. Per questo motivo, al momento, non è possibile vederlo in nessuna delle varie piattaforme on demand: né su Amazon Prime Video, né su Disney +, né su nessun’altra delle varie piattaforme di intrattenimento esistente.

Cillian Murphy

Ma Oppenheimer nel corso del 2024 arriverà comunque in streaming e dovrebbe essere disponibile, a pagamento, su alcune delle principali piattaforme, come Amazon Prime Video e Chili. Non resta che attendere.

Oppenheimer: il cast del film

Il protagonista principale di Oppenheimer è il Cillian Murphy, che interpreta appunto il celebre scienziato a capo del progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica della storia.

Nel cast del film troviamo poi anche Emily Blunt nelle vesti della moglie Kitty Puening, Matt Damon in quali del generale Leslie Groves, Robert Downey Jr. è invece Lewis Strauss. Completano il cast principale dell’opera Florence Pugh, Josh Hartnett, Jason Clarke, Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.