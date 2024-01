Ecco dove vedere Povere creature! in streaming, il film con protagonisti Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

Povere creature! è uno dei film più apprezzati dal pubblico ma anche dalla critica del 2023, come dimostrano anche i tanti premi ricevuti. La pellicola è diretta da Yorgos Lanthimos, registra anche di La favorita, ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Alasdair Gray e racconta la storia di Bella Baxter, una ragazza riportata in vita a cui è stato impiantato un altro cervello. Inizialmente ha dei comportamenti molto infantili ma progredisce molto velocemente. Vediamo ora dove vedere Povere creature! in streaming.

Dove vedere Povere creature! in streaming

Povere creature è stato presentato in anteprima alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2023, dove ha immediatamente saputo conquistare la critica. A partire dall’8 dicembre è poi uscito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti mentre in Italia è distribuito nei cinema a partire dal 25 gennaio 2024.

Emma Stone

Essendo quindi ancora presente delle sale cinematografiche, Povere creature in streaming non è presente su nessuna piattaforma. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ di tempo prima di poter vedere su Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV + o una delle tante altre piattaforme on demand. Ma certamene nel corso del 2024 il film approderà in streaming in modo da poter essere visto o rivisto da tutti.

Povere creature: il cast del film

La protagonista principale di Povere creature!, Bella Baxter, è interpreta da Emma Stone, che con il regista Yorgos Lanthimos aveva già girato La favorita. Nel cast del film troviamo poi anche altre vere e proprie star di Hollywood come Mark Ruffalo e Willem Defoe.

Tra gli attori e le attrici che completano il cast principale di Provare creature! Ramy Youssef, Hanna Schygulla, Jerrod Carmichael, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Kathryn Hunter e Suzy Bemba.