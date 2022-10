Ecco le location di Ma tu di che segno 6?, film diretto da Neri Parenti con un cast corale con grandi protagonisti della comicità italiana.

Anche a chi non crede alle profezie astrali sarà capitato almeno una volta di leggere l’oroscopo del proprio segno zodiacale. E proprio i segno zodiacale e gli oroscopi sono alla base di Ma tu di che segno 6?, divertente commedia diretta da Neri Parenti che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2014. La pellicola è composta da una serie di cortometraggi con protagonisti differenti e di segni zoodicali diversi, vediamo ora quali sono le location di Ma tu di che segno 6?

Ma tu di che segno 6? Le location del film

Ma tu di che segno 6? è stato girato a Roma. L’Hotel Aldrovandi Villa Borghese è la struttura in cui il cavalier Carlo Rabagliati prenota una camera e in cui anche l’avvocato De Marchis ha un appuntamento.

Gigi Proietti

L’Euronics dove lavora Saturno Bolla è quello di via Torre Spaccata, il commissariato dove lavora il maggiore Augusto Fioretti è invece la Casa Madre dei Mutilati e delle Vedove di Guerra che si trova in Largo dei Mutilati ed invalidi di Guerra. Nella stessa location sono state girate anche le scene del tribunale in cui è presente l’avvocato De Marchis, il cui studio è in Viale delle Milizie.

Ma tu di che segno 6? Il cast del film

Tra i protagonisti di Ma tu di che segno 6? troviamo Vincenzo Salemme e Denise Tantucci, il primo è un maggiore dei Carabinieri molto geloso della figlia, tanto da intimidire tutti i ragazzi che le si avvicinano.

Massimo Boldi è invece un fotografo ipocondriaco protagonista del secondo epiosodio. Ricky Memphis è invece il commesso dell’Euronics protagonisti nel terzo episodio. Nel quarto troviamo invece Gigi Proietti nei panni di un avvocato che perde la memoria, nel quinto e ultimo episodio i protagonisti sono invece Pio e Amedeo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG