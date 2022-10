Ecco tutto quello che c’è da sapere su Matrimonio a prima vista 9: dalle coppie alle puntate, tutto quello che c’è da sapere.

Sposereste mai uno sconosciuto o una sconosciuta? Per molti la risposta a questa domanda è no, ma per alcuni è invece sì. Ecco allora che in TV arriva Matrimonio a prima vista 9: il celebre reality in cui alcune coppie di perfetti sconosciuti partecipano a un esperimento sociale incontrandosi per la prima volta sull’altare, il giorno delle nozze, e sposandosi per davvero. Le coppie sono selezionate da un team di esperti, in molti casi nelle passate edizioni i matrimoni non sono poi durati a lungo ma in altri hanno invece retto e sono nate nuove famiglie. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Matrimonio a prima vista 9.

Matrimonio a prima vista 9: le coppie

La prima coppia protagonista a Matrimonio a prima vista 9 è quella composta da Michela Bono e Alex Balbo. Lei è una ragazza di 34 anni, romana, ama viaggiare ed è appassionata di balli latino-americani. Di lavoro fa l’ostetrica. Anche Alex è di Roma e ha 34 anni, è tifosissimo della Roma, ama gli animali e di lavoro fa consegne per un’azienda privata.

statua matrimonio

La seconda coppie è quella formata da Solange Salvo e Michele D’Addetta. Solange Salvo ha 33 anni ed è un’infermiera, è originaria di Nova Milanese e ha una grande passione per l’arte, la fotografia e la musica. Michele è invece più giovane di qualche anno, ha 29 anni e di lavoro fa il personal trainer, è di Torino e ha diversi tatuaggi sul corpo.

La tera e ultima coppia di Matrimonio a prima vista 9 è invece quella formata da Carolina Manfrin e da Lucas Vianini. Carolina ha 30 anni e di lavoro fa la barista ed è originaria di Verona. Lucas è invece originario di Mantova, ha 35 anni e di lavoro fa il Curatore d’Arte

Matrimonio a prima vista 9: le puntate

Le puntate di Matrimonio a prima vista 9 sono in totale 9, l’ottava è quella della scelta finale, l’ultima invece è la puntata “E poi…” In cui si scopre cosa ne è stato dei sei protagonisti a mesi di distanza dalla fine del programma. Matrimonio a prima vista 9 va in onda su Real Time a partire dal 26 ottobre 2022.

