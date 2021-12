Fabio Fazio ha annunciato a sorpresa che Patrick Zaki sarà in collegamento con Che Tempo Che Fa durante la diretta del 12 dicembre.

Dopo la scarcerazione avvenuta nei giorni scorsi Patrick Zaki sarà ospite a Che Tempo Che Fa durante la puntata del 12 dicembre 2021. Lo studente ha trascorso gli ultimi due anni in carcere in Egitto senza un regolare processo e questa è la sua prima intervista televisiva a pochi giorni dalla scarcerazione.

Patrick Zaki a Che Tempo Che Fa

A sorpresa i canali ufficiali di Che Tempo Che Fa hanno annunciato che Patrick Zaki si collegherà con il programma tv per la sua prima intervista televisiva a 2 anni dalla sua drammatica incarcerazione in Egitto. Lo studente è stato scarcerato nei giorni scorsi e nei prossimi mesi dovrà comunque affrontare un processo (e rischia la condanna fino a 5 anni di carcere per l’accusa di aver diffuso false informazioni attraverso alcuni articoli di giornale).

La partecipazione di Zaki al programma condotto da Fabio Fazio è stata annunciata praticamente all’ultimo minuto e in tanti sono impazienti di sapere quali siano le sue condizioni ora che ha potuto finalmente fare ritorno a casa.

