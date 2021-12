L’attrice italiane tra le più amate, Valeria Fabrizi, fa una rivelazione piuttosto importante su Che Dio ci aiuti dichiarando che Elena Sofia Ricci non voglia fare il sequel della fiction.

Valeria Fabrizi fa delle dichiarazioni shock a Domenica in per quanto riguarda la fiction Che Dio ci aiuti. Secondo l’amata concorrente di Ballando con le stelle, la protagonista Elena Sofia Ricci non vorrebbe fare un sequel. In questo modo la Rai direbbe addio a molti ascolti considerando il successo della serie, come stanno davvero le cose?

Le dichiarazioni di Valeria Fabrizi a Mara Venier

“L’attrice risponde subito: “Vado in depressione”. Poi prosegue: “Aspetto di fare la suora ma la notizia di oggi è pessima…“. “E cioè?”, chiede allora Venier. “Che non la vuole più fare Elena (Sofia Ricci, ndr)”. “Ma non è detto dai…”, commenta la conduttrice”. E l’attrice ribatte: “Prenderanno un’altra”. Zan zan. La notizia “è servita” in diretta a Domenica In.”

Queste le parole di FQ Magazine riprese da ciò che Valeria Fabrizi ha dichiarato a Mara Venier, durante la puntata di ieri. In molti sono rimasti delusi da questa notizia, anche perchè la serie è davvero molto seguita. Che la Rai abbia in serbo un progetto ancora più importante? Al momento, Elena Sofia Ricci non ha ancora confermato né commentato le dichiarazioni della sua collega.

