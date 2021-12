Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: Isabella Ricci e Andrea Nicole faranno la loro scelta e abbandoneranno il dating show.

Secondo le indiscrezioni che già circolano sul web, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà dedicata alle scelte. Scenderanno i petali rossi per Isabella Ricci e Andrea Nicole che proseguiranno la vita fuori dal programma con i loro amori.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, dovrebbe fare la sua scelta Isabella Ricci la dama apprezzatissima dal pubblico che però ha subito diversi attacchi dagli opinionisti. Sarà proprio lei ad annunciare di voler proseguire la sua storia d’amore con Fabio Mantovani, dimostrando a tutti di non aver mai preso in giro il programma come insinuato da Gemma, Armando e Gianni. I due si sono frequentati per un po’ di tempo e poi qualcosa è scattato nella dama che vuole viversi fuori con l’ex pilota.

Per il trono classico ci sarà un’altra scelta, questa volta più controversa, ovvero quella di Andrea Nicole. La tronista ha scelto Ciprian dopo aver passato una notte di passione con lui, senza avvisare la redazione. Non è stata una mossa in linea con il regolamento del dating che ha fatto infuriare i due opinionisti. Molto controversa in studio, considerando che il corteggiatore Alessandro ha scoperto tutto in studio rimanendo davvero molto stupito e addolorato dalla situazione.

