Jack Reacher sarà anche il protagonista di una serie tv! Dopo i due film, accolti con ottimi risultati al cinema, nasce un nuovo progetto.

Più di qualcuno corruccerà gli occhi, rattristato, perché sperava nel terzo capitolo cinematografico. Altri, forse, sorrideranno, alla prospettiva che il personaggio di Jack Reacher avrà una serie tutta sua. Indipendentemente dalla prima reazione, le aspettative riguardo allo show sono senza dubbio elevate. Nato dai tantissimi romanzi di Lee Child, e interpretato sul grande schermo da Tom Cruise, stavolta un serial racconterà le avventure dell’ex poliziotto militare. La premessa ideale affinché sia possibile conoscerne più a fondo la vera natura e cogliere le sfumature che un lungometraggio, per quanto ben realizzato, dovrà inevitabilmente trascurare. Nei paragrafi seguenti passeremo in rassegna la trama, il cast e non solo.

Reacher: a quando l’uscita in Italia?

La season 1 è un prodotto Amazon Original, che ne ha già rivelato la data di uscita. Formata complessivamente da otto episodi, approderà su Prime Video il 4 febbraio 2022 in ogni Paese coperto dal servizio e, dunque, pure in Italia.

Reacher: la trama

“Reacher segue la storia di Jack Reacher, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile – si legge nella sinossi ufficiale -. Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando Reacher arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine. Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa”.

Il cast di Reacher

I panni del protagonista li indosserà Alan Ritchson, già noto al grande pubblico per aver interpretato Arthur Bailey in Blood Drive e Aquaman in Justice League: The New Frontier e Smallville. Il cast è, inoltre, così composto: Marc Bendavid (Hubble); Willie C Carpenter (Mosley); Willa Fitzgerald (Roscoe Conklin) Malcolm Goodwin (Oscar Finlay); Currie Graham (Kliner Sr.); Harvey Guillén (Jasper); Maxwell Jenkins (Reacher da giovane); Kristin Kreuk (Charlie); Bruce McGill (sindaco Teale); Maria Sten (Frances Neagley); Hugh Thompson (Baker); Chris Webster (KJ).

Lo sceneggiatore è Nick Santora, che, oltre al ruolo di showrunner, ricopre la funzione di executive producer insieme a: Lee Child, Don Granger, Scott Sullivan e, per Skydance, Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg.

Reacher: il trailer

Amazon Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale sul proprio canale YouTube. Eccolo:

Le location di Reacher

Le riprese hanno avuto luogo nella provincia dell’Ontario, in Canada. Tra le città a fare da sfondo spicca la capitale Toronto.

