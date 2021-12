Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete il nome di Antonio Zequila sarebbe stato depennato dai nuovi concorrenti del GF Vip 6.

Alfonso Signorini avrebbe deciso di escludere Antonio Zequila dalla sesta edizione del Grande Fratello Vip per cause ancora non note. Secondo un’indiscrezione riportata da Coming Soon Zequila, che avrebbe dovuto inizialmente fare parte del cast dei nuovi concorrenti dello show, non avrebbe preso affatto bene la notizia.

Antonio Zequila

Antonio Zequila non sarà al GF Vip 6

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Zequila potrebbe dover rinunciare a entrare nella casa del GF Vip 6, dove nelle prossime settimane è atteso l’ingresso di alcuni nuovi volti vip (anche a causa del prolungamento dello show, che come la precedente edizione di protrarrà fino a marzo). Zequila, stando all’indiscrezione circolata in rete, non avrebbe preso affatto bene la notizia del suo rifiuto e in tanti si chiedono se affronterà la vicenda via social.

Per Zequila partecipare al reality show sarebbe stata forse anche l’occasione per “redimersi” dalla sua eliminazione durante la quarta edizione del GF Vip (dove era risultato il meno votato – con solo l’8% – dopo Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese). Al momento Zequila non ha rotto il silenzio sulla questione e ferve sempre di più l’attesa dei fan per scoprire chi entrerà davvero all’interno della Casa più spiata d’Italia.

