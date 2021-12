Un nuovo importante ruolo per Elettra Lamborghini: Patrizia Mirigliani l’avrebbe scelta come conduttrice della finale di Miss Italia 2021.

Ereditiera, cantante, influencer, opinionista e adesso anche conduttrice: Elettra Lamborghini sarebbe stata scelta (stando a quanto riporta Davidemaggio.it) per condurre la finale di Miss Italia 2021, in programma il 19 dicembre. Al fianco dell’ereditiera sarà presente Alessandro Di Sarno.

Elettra Miura Lamborghini

Elettra Lamborghini: Miss Italia 2021

Dopo aver lanciato la sua nuova canzone a tema natalizio – A Mezzanotte (Christman song) – sembra che Elettra Lamborghini abbia già un nuovo impegno: il 19 dicembre l’ereditiera dovrebbe essere al timone della finale di Miss Italia e per il ruolo sarebbe stata scelta nientemeno che da Patrizia Mirigliani (madre di Nicola Pisu e figlia del celebre patron di Miss Italia Enzo Mirigliani).

La famosa ereditiera per il momento non ha confermato né smentito la notizia, ma in tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più. Al suo fianco durante la finale del programma dovrebbe essere presente anche Alessandro Di Sarno, conosciuto soprattutto per il suo ruolo d’inviato a Le Iene. Il timone delle ultime edizioni del prestigioso concorso di bellezza era stato affidato negli ultimi due anni al conduttore Alessandro Greco.

