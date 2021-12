Da Caterina Caselli a Giorgio Parisi: tutto quello che c’è da sapere su anticipazioni e ospiti di Che Tempo Che Fa il 12 dicembre.

Ferve l’attesa per la puntata del 12 dicembre a Che Tempo Che fa, dove sono attesi tanti ospiti e novità. Da Caterina Caselli al premio Nobel Giorgio Parisi, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla puntata della seconda domenica di dicembre.

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 12 dicembre

Fabio Fazio è pronto a tornare in studio con tanti ospiti importanti: domenica 12 dicembre l’appuntamento con Che Tempo Che Fa è come di consueto su Rai3 dalle ore 20.00 alle 24.00. Tra gli ospiti di questa nuova puntata saranno presenti il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, la cantante Caterina Caselli, il pittore Tullio Pericoli, Alessandro Siani, Roberto Burioni e Christian De Sica. Come sempre saranno presenti allo show anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Caterina Caselli: il film

I fan di Caterina Caselli sono in trepidante attesa di ascoltare il colloquio a Che Tempo Che Fa tra la cantante e Fazio a proposito del suo nuovo film. Da metà dicembre infatti Caterina Caselli sarà nelle sale italiane con il film Una Vita, 100 Vite, documentario interamente incentrato sulla sua storia e sulla sua carriera nel mondo musicale. Durante la sua intervista a Che Tempo Che Fa Caterina Caselli offrirà al pubblico del programma tv qualche retroscena e qualche anticipazione sul lungometraggio, nelle sale dal 13 al 15 dicembre.

