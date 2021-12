Francesca Cipriani rompe il silenzio e si scaglia contro Alex Belli dopo la nomination ricevuta: “Non posso più stare zitta”.

Dopo la nomination di Alex Belli nei confronti di Francesca Cipriani, tra i due nasce un duro scontro. La diatriba è nata dalla frase pronunciata da Soleil Sorge contro Sophie Codegoni, all’indomani del servizio fotografico effettuato per il settimanale Chi. Ecco cosa è successo tra i gieffini.

Francesca Cipriani

Alex Belli e Francesca Cipriani, duro scontro a causa di Soleil Sorge

Tra Francesca Cipriani e Alex Belli è scoppiata una diatriba a causa di una battuta fatta da Soleil Sorge contro Sophie Codegoni. L’attore ha nominato la Cipriani per il modo in cui ha attaccato Soleil. La showgirl non ci sta e afferma di non poter stare più in silenzio. Ecco le sue parole:

“Non era una battuta Alex – sottolinea la gieffina – Alfonso, non si dice ad una donna sei di plastica, un conto è scherzare un conto è dirlo in maniera seria. Buttati nell’umido? Ma stiamo scherzando?”.

E sottolinea: “Non bisogna far passare questi messaggi, io da donna mi dissocio da questo, mi dissocio. Ragazzi io sto zitta, buona e calma ma se mi arrabbio, voi non mi avete ancora mai vista”.

Le lacrime della Cipriani

Francesca è stata molto colpita dalle parole della Sorge, tanto che, nel commentarle in studio, è scoppiata in lacrime, in quanto ha vissuto in prima persona tali attacchi: “Io lotto per queste cose, perché me le hanno dette anche a me, non si dice, io soffro quando vengono dette queste cose”.

Alfonso Signorini cerca di smorzare gli animi e di confortare la Cipriani, consigliandole di “inquadrare le cose nella giusta dimensione, pur condannando con fermezza alcune frase infelici, però concediamo almeno la buona fede delle persone“.

Riproduzione riservata © 2021 - DG