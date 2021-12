La satira sarà ancora di casa su Amazon Prime Video con Yearly Departed 2! Ecco la data di uscita e chi formerà stavolta il cast.

Fortunatamente, dei segnali di miglioramenti ci sono in confronto al 2020, ma tante emergenze hanno comunque reso complicato pure quest’anno, con la pandemia e tanti momenti critici in grado di sconvolgere le nostre esistenze. Per dargli il “benservito” sbarca Yearly Departed 2, dopo una prima stagione decisamente fuori dagli schemi, volta a fare dell’ironia su eventi delicati (anche perché realmente accaduti) con degli attori di primo calibro nel firmamento statunitense. Numerose stelle di Hollywood osserveranno nuovamente da una lente satirica quanto capitato, nella speranza di esorcizzare, in qualche modo, almeno parte dei timori più reconditi. Proviamo allora a vedere i dettagli sullo show, prossimamente disponibile in streaming.

Yearly Departed 2: a quando l’uscita in Italia?

Prima di soffermarci sul quando, andiamo a scoprire dove sarà trasmesso lo spettacolo. Ad averne i diritti esclusivi per la messa in onda è Amazon Prime Video, esattamente come l’edizione inaugurale. La pubblicazione è fissata al 23 dicembre 2021, negli oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo già coperti dal servizio, Italia compresa.

Yearly Departed 2

La trama e il cast di Yearly Departed 2

In occasione della conferma della S2, il gigante dell’on-demand ha diffuso il seguente comunicato: “La seconda edizione del comedy special Yearly Departed sarà presentato dalla candidata agli Emmy Award Yvonne Orji (Insecure). Con una line-up di livello tutta al femminile che include Jane Fonda (Grace and Frankie), Chelsea Peretti (Brooklyn Nine-Nine), Meg Stalter (Hacks), Dulcé Sloan (The Daily Show), Aparna Nancherla (The Great North), X Mayo (The Daily Show), e una performance musicale di Alessia Cara, alcune delle donne più divertenti del mondo diranno addio a tutto ciò vogliono lasciarsi alle spalle del 2021, tra cui la Hot Vax Summer, la vita da eremita, l’ignorare la crisi climatica, Zoom e molto altro ancora.

Yearly Departed è una produzione Amazon Studios, Done+Dusted e Scrap Paper Pictures. Ha come executive producer Rachel Brosnahan, Paige Simpson, David Jammy, Katy Mullan, Samantha Ressler, Nathalie Love e Bess Kalb, qui anche nel ruolo di sceneggiatrice. Linda Mendoza (Tiffany Haddish Presents: They Ready), vincitrice di un Emmy Award, ritorna anche quest’anno in qualità di regista. La prima edizione dello show è stata nominata per un Writers Guild Award e ha vinto un Gracie Award”.

Yearly Departed 2: il trailer

Purtroppo, non è disponibile alcun trailer. Tuttavia, grazie a quello della season 1 potrete farvi un’idea dello stile originale e provocatorio che connota il titolo:

Le location di Yearly Departed 2

Pur mancando informazioni in merito, lo show sarà probabilmente ambientato negli studi di Hollywood.

