Per Alex Belli le foto della moglie che bacia un altro sono “finte”. Intanto, l’attore richiede un confronto con Delia nella casa del GF VIP.

Alex Belli ha visto le foto della moglie Delia Duran la quale è stata paparazzata in un ristorante, mentre baciava un altro uomo. L’attore non crede che questi scatti dicano la verità e chiede di vedere la consorte nella casa del GF VIP. “Vorrei solo che venisse qui nella Casa, almeno per un’ora“, ha commentato il gieffino.

ALEX BELLI

Alex Belli chiede incontro con Delia Duran: le foto del bacio? “Sono finte”

Al GF VIP, Alex Belli è stato messo di fronte a un’amara verità: la moglie Delia Duran è stata fotografata mentre baciava un altro uomo. L’attore non si è scomposto minimamente a questa visione, affermando che quelle immagini erano “finte”. Una foto di Alex e la moglie:

Non mostrando alcuna gelosia, Belli ha chiesto un incontro con la moglie all’interno della casa più spiata d’Italia, al fine di avere un chiarimento con la donna. L’attore crede che quelle foto testimonino solamente le provocazioni lanciategli da Delia.

L’incontro si farà?

Pare proprio di no. Alfonso Signorini ha comunicato, infatti, al bell’attore che Delia non ha intenzione di recarsi in casa per parlare col marito. Ecco le parole del conduttore: “Si è rifiutata di venire nella casa per un confronto“.

Negli ultimi tempi, l’attore ha sviluppato un’amicizia, decisamente particolare con Soleil Sorge: è stato forse questo il motivo che ha spinto Delia ha mostrare il suo dissenso nei confronti del marito.

