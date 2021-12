Venerdì 10 dicembre su Italia 1 va in onda lo Speciale de Le Iene “Scandalo nell’Antimafia”: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Sono tanti i casi di cui gli inviati de Le Iene si sono occupati nel corso degli anni che sono diventati gli argomenti di alcune puntate speciali dedicate esclusivamente a essi. Tra quelli più celebri c’è il caso di Chico Forti e quello della morte di David Rossi: ora va invece in onda in prima serata uno speciale sullo “Scandalo nell’Antimafia” di cui la trasmissione si è già occupata in passato. Vediamo ora nel dettaglio di che cosa si tratta.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le Iene: la puntata sullo Scandalo nell’Antimafia

Tra i protagonisti della puntata ci sono, loro malgrado, il giornalista e direttore di Telejato, Pino Maniaci (per cui è arrivata l’assoluzione dalla varie accuse), e l’ex magistrato Silvana Saguto, che è stata per molto tempo un’icona della lotta alla mafia (ad oggi è stata però radiata dopo la condanna in primo grado ma a gennaio 2022 entrerà nel vivo il processo di Appello). Oltre a loro sono coinvolti nella vicenda altre persone impegnate sul fronte dell’antimafia.

Pino Maniaci

Lo speciale de Le Iene è condotto da uno dei principali inviati del programma: Matteo Viviani, che già in passato si era occupato di questo caso. Nel corso dello speciale sullo Scandalo nell’Antimafia viene raccontato il processo di primo grado che ha visto coinvolti i 12 membri del cosiddetto “cerchio magico” che si sarebbero scambiati favori e denaro intorno alla gestione dei beni che nel tempo sono stati sequestrati alla mafia. L’indagine è stata avviata nel 2015 dalla procura di Caltanissetta e lo scandalo si è subito allargata.

Speciale Le Iene “Scandalo nell’Antimafia”: quando va in onda

La puntata speciale de Le Iene sullo Scandalo nell’Antimafia va in onda venerdì 10 dicembre 2021 su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa. In streaming può essere vista su Mediaset Play.

Riproduzione riservata © 2021 - DG