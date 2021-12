Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano per un’altra puntata di Quarto Grado, il programma d’informazione di Rete 4 in onda stasera 10 dicembre.

Stasera arriva una nuova puntata di Quarto Grado, che andrà in onda in prima serata su Rete4, alle 21:20 circa. Come ogni settimana, anche stasera 10 dicembre Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ripercorreranno diversi casi di cronaca rimasti irrisolti o su cui ci sono ancora molti punti oscuri. Ecco tutte le anticipazioni della puntata.

Stasera a Quarto grado si partirà con l’omicidio di Dario Angeletti, trovato morto lo scorso 7 dicembre nella sua auto a Tarquinia. il biologo marino e professore dell’Università della Tuscia è stato trovato morto nella sua macchina lo scorso 7 dicembre a Tarquinia (Viterbo). Proprio nella giornata di oggi gli inquirenti hanno fermato un ex collega del professore: si tratta di un 70enne ricoverato all’ospedale di Viterbo dopo un malore all’arrivo dei carabinieri in casa sua. L’uomo potrebbe essere stato inchiodato da telecamere, celle e tabulati telefonici. Il movente dovrebbe essere sentimentale

Poi si proseguirà con la vicenda di Silvana Covili, scomparsa lo scorso 19 novembre. Le ricerche proseguono senza sosta, ma nessuna telecamera ha ripreso la donna mentre si allontanava dalla sua abitazione. Intanto, la Procura di Modena ha aperto un’inchiesta a riguardo.

Riusciranno Nuzzi e Alessandra Viero a scoprire qualcosa di più dai dettagli a disposizione? Lo scopriremo stasera su Rete 4.

