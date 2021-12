Un’ospite d’onore attesissima e un’altra eliminazione, per arrivare alla finalissima. Ecco cosa accadrà nella puntata di Ballando con le Stelle dell’11 dicembre.

Sabato 11 Dicembre andrà in onda, su Raiuno alle 20.35, la seconda semifinale della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Affiancata dai giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Ballerina per una notte in questa puntata sarà l’attrice italiana e internazionale Monica Bellucci, come la stessa Carlucci ha annunciato piena d’emozione con un video su Twitter: “È un nome che mi fa sognare, perché è una delle donne più carismatiche, più belle e più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni.“

Oltre all’arrivo della Bellucci, molto attesa è la gara con le coppie rimaste e che attendono il verdetto per la finale. Le coppie che si contenderanno la serata sono Alvise Zago e Tove Villfort, Morgan e Alessandra Tripoli, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola e infine Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Come sempre, i giudici daranno i loro voti e a fare da contrappeso alla giuria tecnica, arriveranno i commenti dell’ambasciatrice del popolo, Rossella Erra, che potrà premiare qualche coppia in svantaggio. Ma la decisione finale spetta sempre al pubblico a casa, che deciderà quali coppie arriveranno in finale per questa stagione di Ballando con le Stelle.

Riproduzione riservata © 2021 - DG