Chi sono le atlete italiane che si sono qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Da Federica Pellegrini a Jessica Rossi, portabandiera dell’Italia, ecco tutte le donne in gara.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono ormai alle porte ed è giusto soffermarsi anche sulle atlete italiane che si sono qualificate per ottenere un posto, e quindi la possibilità di vincere, ai Giochi più attesi dell’anno. Conosciute a livello mondiale – d’altronde partecipano alle gare atleti provenienti da tutto il Globo -, le Olimpiadi avranno inizio il 23 luglio 2021 con la cerimonia di apertura. Dalla nuotatrice Federica Pellegrini, la quale sembrava in procinto di saltare l’evento per chiudere la sua carriera in via definitiva, alla tiratrice a volo Jessica Rossi, portabandiera dell’Italia all’interno dello stadio giapponese, di seguito vi ricordiamo tutte le atlete italiane in gara alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Olimpiadi di Tokyo 2020, le atlete italiane

Come sappiamo, sono molte le discipline sportive presenti ai Giochi Olimpici. Di conseguenza, le atlete italiane in gara sono ancora più numerose. Basta pensare che per ogni sport/categoria si sono classificate anche 2 o 3 donne, se non di più. Vediamo insieme i nomi femminili che prenderanno parte all’evento in programma fino all’8 agosto in Giappone, e più precisamente nel nuovo Stadio Nazionale.

Benedetta Pilato

Non manca Federica Pellegrini (200 metri stile libero), capitano della nazionale di nuoto e l’unica italiana ad aver partecipato a ben cinque edizioni dei Giochi. Quest’ultima è anche l’atleta più giovane ad aver vinto una medaglia olimpica individuale per l’Italia, all’età di 16 anni. Insieme a lei, ricordiamo Simona Quadarella e Margherita Panziera: la prima è in competizione nei 1500 e negli 800 metri stile libero, la seconda nei 200 m stile libero.

In gara per uno sport acquatico ma differente, ovvero i Tuffi, troviamo Noemi Batki, mentre – cambiamo ambito – per l’atletica citiamo Sara Dossena. Tra le atlete italiane anche Viviana Bottaro (kata, per il Karate), Jessica Rossi, tiratrice a volo per la categoria Trap femminile, e Arianna Errigo, tra le campionesse di scherma.

Olimpiadi Tokyo 2020, le donne italiane qualificate: elenco completo

Nuoto

Simona Quadarella (nei 1500 e negli 800 metri stile libero)

Federica Pellegrini (200 m stile libero)

Margherita Panziera (nei 200 m dorso)

Benedetta Pilato (100 m rana)

Sara Franceschi (400 m misti)

Martina Carraro (100 m rana)

Martina Rita Caramignoli (1500 m stile libero)

Elena Di Liddo (componente già definita nei 4×100 misti)

Nuoto di fondo

Rachele Bruni (10 km)

Atletica

Sara Dossena (maratona)

Luminosa Bogliolo (100 ostacoli)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Yadisleidy Pedroso (400 ostacoli)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Nadia Battocletti (5000 metri femminili)

Boxe

Giordana Sorrentino (51 kg)

Angela Carini (69 kg)

Irma Testa (57 kg)

Rebecca Nicoli (60 kg)

Canoa

Stefanie Horn (K1 slalom)

Marta Bertoncelli (C1 slalom)

Francesca Genzo (K1 200 femminile velocità)

Canottaggio

Aisha Rocek e Kiri Totodonati (Due senza senior femminile)

Valentina Rodini e Federica Cesarini (Doppio pesi leggeri femminile)

Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli (Quattro di coppia senior femminile)

Stefania Gobbi e Stefania Buttignon (Doppio senior femminile)

Ciclismo

Cross-country femminile mountain bike (1 posto)

Inseguimento a squadre femminile (4 posti)

Omnium femminile (1 posto)

Strada Nazionale femminile (4 posti)

Ginnastica artistica e ritmica

Alexandra Agiurgiuculese (All-around individuale)

Milena Baldassarri (All-around individuale)

Judo

Francesca Milani (48 kg)

Odette Giuffrida (52 kg)

Maria Centracchio (63 kg)

Karate

Viviana Bottaro (kata)

Silvia Semeraro (kumite +61 kg)

Pentathlon moderno

Elena Micheli (individuale)

Alice Sotero (individuale)

Scherma

Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi (squadra fioretto femminile)

Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria (squadra spada femminile)

Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi (squadra sciabola femminile)

Sollevamento pesi

Giordia Bordignon (64 kg)

Tiro a segno e tiro a volo

Sofia Ceccarello (carabina 3 posizioni)

Jessica Rossi (Trap femminile)

Diana Bacosi (Skeet femminile)

Chiara Cainero (Skeet femminile)

Tiro con l’arco

Lucilla Boari (Individuale femminile)

Tuffi

Noemi Batki (Piattaforma 10 metri femminile)

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani (Sincro 3 metri femminile)

Sarah Jodoin Di Maria (Piattaforma 10 metri femminile)

Vela

Alessandra Dubbini e Benedetta Di Salle (470 femminile)

Marta Maggetti (RS:X femminile)

Carolina Albano, Silvia Zennaro (ILCA 6 femminile)

Ruggero Tita e Caterina Banti (Nacra 17 misto)

Altre discipline