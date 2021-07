Dopo la clamorosa vittoria dei Maneskin lo scorso maggio, l’Italia si prepara ad ospitare la 66° edizione del Festival. Candidate ben 17 città italiane, ma spiccano alcune grandi assenti…

L’edizione 2021 dell’annuale concorso canoro ha visto il trionfo dei Maneskin con la loro Zitti e buoni. Come da tradizione, il paese vincitore sarà quello ospitante e così, la Rai, ha prontamente lanciato il bando di candidatura. Un evento che manca in Italia da 31 anni, da quando Toto Cotugno vinse con la sua Insieme. Nel 1965 la città ospitante fu Napoli, grande assente per le candidature 2022; nel ’91 al Festival fece da sfondo l’eterna Roma. Quella del prossimo anno sarà un’edizione speciale, con la partecipazione di Australia e Israele e un omaggio alla Carrà!

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.instagram.com/eurovision/?hl=it

Quali sono le città candidate?

Tra le città candidate ufficialmente ci sono Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia).

Ogni città ha preparato un dossier di candidatura e punta alla”vittoria”. Tra i sindaci paladini della propria città, spicca sicuramente Virginio Merola (Bologna):“Bologna, città creativa della musica Unesco– dice il Primo Cittadino- ha l’ambizione e le caratteristiche per ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022. E ha una marcia in più: la capacità di fare squadra insieme per portare a casa un risultato così importante“.

Cattelan-Ferragni per l’Eurovision 2022?

Grande attesa c’è anche (e soprattutto) per i nomi dei conduttori dell’edizione 2022. Torna ancora il nome di Alessandro Cattelan, ampiamente richiesto dal giovane pubblico assiduo spettatore di X-Factor, neo-acquisto Rai. Alla co-conduzione si è fatto spazio, nelle ultime settimane, il nome di Chiara Ferragni, ma anche Laura Pausini, Paola Cortellesi e Andrea Delogu.