Una casa da urlo vicino a Palm Springs, nel cuore dorato ed esclusivo della California: è questa la scelta (milionaria) di Kourtney Kardashian, ed è davvero mozzafiato!

Scopriamo la nuova villa di Kourtney Kardashian, dove sembra aver deciso di trascorrere il suo tempo non solo con gli inseparabili figli, ma anche con il nuovo compagno. Chi è lui? La star dei Blink 182, Travis Barker, con cui vive un amore da sogno tra le lussuosissime stanze di una residenza che solo pochi potrebbero permettersi. E ora vi sveliamo il perché…

Kourtney Kardashian: la casa in California è una mega villa da favola

Kourtney Kardashian ha una nuova villa in California, un luogo da sogno in cui trascorre le giornate in compagnia della famiglia e del compagno (per il gossip suo promesso sposo) Travis Barker. A lanciare la notizia è il New York Post, secondo cui la star del reality d’oltreoceano avrebbe comprato una casa mozzafiato a La Quinta…

A comporla ben 8 camere da letto e 7 bagni, viste panoramiche da sogno sulle montagne di Santa Rosa e uno stile moderno nel segno del massimo comfort! All’esterno un magnifico giardino con area pranzo, piscina e parco giochi per i bimbi. La casa si trova nell’esclusivo Madison Club, area esclusiva in cui vivono numerose celebrità e anche la madre, Kris Jenner.

Kourtney Kardashian: quanto costa la casa della star?

Si tratta di una casa a un solo piano che conterebbe su circa 900 metri quadrati di interni, di recente costruzione e… per nulla economica. Stando alle notizie circolate sul costo della residenza estiva di Kourtney Kardashian, questo si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di dollari! La reality star l’avrebbe acquistata già completa di mobili e complementi, levandosi di torno le fatiche di dover pensare a come arredarla!

Secondo i tabloid, per godere dei servizi extra del quartiere super lussuoso in cui sorge la villa, pagherebbe qualcosa come 1500 dollari al mese (prezzo per l’accesso a campo da golf, spa e palestra).

Kourtney Kardashian: dentro la casa californiana della star

La villa dispone di una cucina in cui spiccano finiture senza risparmio, dai ripiani in granito a una mega dispensa, passando per un bar. La zona living è circondata da ampie vetrate che si affacciano sul giardino in cui non mancano una seconda cucina, una enorme piscina, un patio coperto e una guest house!

L’affare concluso da Kourtney Kardashian la vede diventare il quarto membro della famosa famiglia a possedere una proprietà a La Quinta. Oltre alla madre, anche le sorelle Kim Kardashian e Kylie Jenner hanno ville mozzafiato nella stessa località esclusiva!

