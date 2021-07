Conosciamo da vicino il significato e l’etimologia dell’espressione “scrutinio segreto” ed anche alcuni esempi nella lingua italiana.

Se lo scrutinio indica l’insieme delle operazioni di voto che cosa significa invece lo scrutinio segreto? Con questa espressione si vuole indicare una modalità di voto che viene adottata in Parlamento quando si vuole garantire che la preferenza espressa dall’elettore debba rimanere segreta. Per intenderci meglio il voto in questo caso non sarà palese e per votare verrà adottato l’uso di apposite cabine con l’utilizzo di una scheda elettorale e che sarà poi riposta in un’urna.

Origine : dalla lingua latina

: dalla lingua latina Quando viene usato : per descrivere un meccanismo di voto segreto.

: per descrivere un meccanismo di voto segreto. Lingua : latino.

: latino. Diffusione: globale.

Significato ed etimologia di scrutinio segreto

L’origine del termine Scrutinio deriva dal latino tardo scrutinium che significa azione di esaminare, ricercare. In campo scolastico indica la valutazione del profitto degli alunni mentre in campo politico sta ad indicare il conteggio dei voti espressi durante un’elezione. Viene definito scrutinio segreto quando appunto l’identità dell’elettore deve restare sconosciuta.

Urne voto segreto

Secondo il Regolamento del Senato che si legge in rete “I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello….Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.” Nel regolamento della Camera si legge che “Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.”

Esempi d’uso di scrutinio segreto

Vi riportiamo alcuni esempi di frasi nella lingua italiana contenenti l’espressione “Scrutinio segreto”:

-Al termine dello scrutinio segreto è stato necessario il ballottaggio per l’elezione del sindaco.

-Sarebbe il caso di proporre in base al regolamento di questa associazione, una nuova votazione e a scrutinio segreto.