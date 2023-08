Tante news in questi ultimi giorni tra nuovi amori confermati e altri “ipotizzati” ma anche tristi lutti. Vediamo le notizie della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di news sul fronte gossip e non solo. Le luci dei riflettori sono andate, per l’ennesima volta, su Belen Rodriguez e Stefano De Martino con il caso “corna” che ha suscitato grande interesse. Purtroppo, però, queste ore hanno visto anche dei tristi lutti, come quello recente di Michela Murgia. Andiamo a vedere tutte le più importanti notizie della settimana dal 7 all’11 agosto.

Le notizie della settimana: le “corna” di Belen

Belen Rodriguez

Si chiacchiera di loro da settimane ma nelle ultime giornate potrebbe esserci stata una svolta. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, con la showgirl argentina che, a quanto pare, ha lanciato alcuni segnali a proposito dei motivi per cui tra i due le cose sembrano non andare per il verso giusto.

La donna ha fatto intendere a più riprese che si sia trattato di una questione di “corna“. Prima con un gesto con le mani, poi con un filmato condiviso in un post Instagram, pare proprio che tra lei e il conduttore ci sia stato un tradimento…

Il caso Massimo Segre-Cristina Seymandi

Party matrimonio festa

Un caso vero e proprio è stato protagonista di questi ultimi giorni. Ha fatto molto discutere quanto accaduto al noto volto di spicco della finanza torinese Massimo Segre che ha lasciato la fidanzata Cristina Seymandi durante la festa nella quale avrebbe annunciato a tutti i presenti la data delle nozze.

L’uomo ha svelato con una lettera letta pubblicamente che sebbene il matrimonio si sarebbe dovuto celebrare ad ottobre prossimo, le cose non sarebbero andate così in quanto è venuto a conoscenza dei tradimenti della sua futura sposa. Le immagini dell’accaduto sono diventate virali e hanno fatto molto parlare.

Tutti dovremmo imparare da lui, meno femminicidi e più sputtanamenti.

Lui è,Massimo Segre, banchiere e professionista fra i più noti del capoluogo del Piemonte.

Lei è, Cristina Seymandi, anche lei molto nota in Piemonte, figlia di un celebre commercialista scomparso due anni fa. pic.twitter.com/klv2PfU7y4 — 🆃🆄🆃🆃🅾 🆃🆄🆃🆃🅾 🅽🅸🅴🅽🆃🅴 🅽🅸🅴🅽🆃🅴. (@Pablo_11_Esco) August 10, 2023

Il bacio di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli

Nelle ultime ore è stato pubblicato dalla rivista Vero un particolare bacio sulle labbra da parte di Sonia Bruganelli ad un uomo misterioso.

Dopo la separazione annunciata da Paolo Bonolis, i due continuano a frequentarsi, con amici e per lavoro. E anche in questo caso, c’è una spiegazione dietro al gesto d’affetto tra il fortunato ragazzo e la donna. Si tratta, infatti, di un amico e collega, autore di Ciao Darwin…

Isobel e Cricca allo scoperto dopo Amici

Maria De Filippi

Si torna a parlare di Amici di Maria De Filippi. A distanza di diverse settimane dalla fine della passata edizione, i giovani Isobel e Cricca, tra cui c’era stata una breve storia, sembrano essere a tutti gli effetti una coppia. I due ragazzi hanno ufficializzato il loro rapporto con un post dolcissimo con tanto di bacio innamorato.

La morte di Michela Murgia

Michela Murgia

Purtroppo tra le notizie della settimana anche un pesante lutto, quello di Michela Murgia. La nota scrittrice e attivista è scomparsa nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 agosto dopo la malattia di cui aveva parlato apertamente e con la quale ha convissuto negli ultimi mesi.

Per lei tantissimi messaggi di cordoglio in vista anche del funerale di sabato 12.