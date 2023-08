Triste lutto per Alba Parietti che sui social ha annunciato di aver perso un affetto per lei molto importante. Le parole.

Ha dovuto lasciare per un po’ i contenuti condivisi splendidi e mozzafiato delle sue vacanze a Ibiza e la ragione, purtroppo, è stata molto triste. Alba Parietti ha dovuto fare i conti in queste ore con un lutto per lei decisamente straziante. La perdita di una caro amico, animale, il suo gatto Papu. Sui social l’addio strappalacrime.

Alba Parietti e il triste lutto

Alba Parietti

“Avrei tanto voluto piangere e non potevo. Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore”, ha esordito in un post Instagram la Parietti mostrando la foto del gatto nero con cui condivideva ormai la vita da 15 anni.

“Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Per fortuna c’era @lunaforever2003. Il bello è il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo ti insegna a separati dalla realtà per non sentire il dolore. Eri famiglia per me che famiglia non ho più”.

“Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Ciao Papu ero lontana ed impotente. Il tuo ricordo virgola di gatto nella mia casa di montagna insieme a mamma. Ora siete insieme sono sicura che è subito venuta a prenderti e a dirti ‘ma poveraccio, cosa ti hanno fatto?’. Riempiendoti delle carezze che ricercavi. Venghi sarà tanto triste ora. E tu piccolo tenero dolcissimo Papu mi rimani appiccicato negli occhi così martoriato e mi struggo al tuo pensiero perché non ti vedrò mai più. Corri veloce quando torno a casa ti immaginerò sempre entrare e accoccolarti sul mio letto nelle notti di pioggia e dormire insieme alle tua fusa”.

Di seguito anche il post Instagram della donna: