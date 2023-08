Nuovo capitolo della vicenda Totti-Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma starebbe preparando le prove dei tradimenti dell’ex moglie.

Non sembra esserci tregua tra Francesco Totti e Ilary Blasi a proposito della separazione. La lotta in tribunale pare essere destinata a continuare. Le ultime informazioni parlano dell’ex capitano della Roma che starebbe preparando le prove dei tradimenti della ex. Tutto da portare davanti ad un giudice.

Totti-Blasi, la battaglia continua: le prove dei tradimenti

Francesco Totti

Secondo quanto si apprende dal Corriere, oltre a delle novità sulla vicenda Rolex che potrebbero arrivare dopo Ferragosto, ci sarebbe un altro capitolo su cui fare luce.

Tra il Pupone e la conduttrice si parla di tradimenti. Chi lo ha fatto prima? Questa la domanda del quotidiano ma, probabilmente, anche quella che dovrà porsi il giudice per capire di chi “siano le colpe” del caso.

Da quanto si apprende “secondo Ilary il loro matrimonio, durato quasi 17 anni, sarebbe finito per colpa di Noemi Bocchi, con cui il Capitano l’avrebbe rimpiazzata”.

La posizione dell’ex Roma pare essere chiara: Totti risponderà alle accuse e lo farà senza negare di essersi innamorato di un’altra. Dalla sua, però, pare avere un asso. “Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze”.

La prima udienza che verterà su questo è stata fissata per il 20 settembre.

Intanto entrambi si godono le rispettive vacanze. Totti con Noemi Bocchi e Ilary con Bastian Muller. Riusciranno a trovare un po’ di serenità con i rispettivi partner? Chi lo sa…

Di seguito anche un post Instagram della conduttrice: