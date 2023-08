Insieme oppure no? I due ex di Amici escono finalmente allo scoperto dopo diverse segnalazioni. Le foto e il bacio.

Troppi gli impegni e le lezioni ad Amici, come troppa era l’ansia e la necessità di essere sempre concentrati. Anche per questo la storia d’amore che sembrava poter nascere nella casa del talent show, alla fine, non ha avuto esito. Almeno tra le mura e davanti le telecamere. Infatti, non appena terminato il programma, ecco Isobel e Cricca essere più volte avvistati insieme fino al recente bacio da loro stessi condiviso…

Amici, il bacio tra Isobel e Cricca è social

Un cuore, niente di più nella didascalia di un post Instagram condiviso dalla ex ballerina e dall’ex cantante dell’ultima edizione di Amici. Ma tante foto, che li vedono protagonisti, ricche di romanticismo e dolcezza.

I due ragazzi sono finalmente usciti allo scoperto ufficializzando, di fatto, la loro relazione. Che tra Isobel e Cricca ci fosse del tenero era noto, ma ora, possiamo dire che è tutto diventato realtà.

I giovani hanno condiviso alcune immagini che non lasciano dubbi. Una di queste raffigura anche un loro bacio molto dolce e tenero che sancisce la loro relazione.

Solamente poco tempo fa, parlando nel podcast di Lorella Cuccarini, la ballerina aveva detto: “Io e Cricca? Il nostro rapporto è stato bellissimo (nella casa di Amici ndr). Però c’erano difficoltà con le pressioni della casetta e del lavoro. Siamo in sala tutto il giorno e quindi… Anche la fretta e la frenesia prima del Serale… Tutte queste cose, il rapporto era difficile. Ora ci siamo lasciati, ma penso sia sempre un bravissimo ragazzo”.

Poi però si era lasciata andare: “Se lascio una porta aperta? Io dico mai dire mai. Chi lo sa cosa succede nella vita”.

E a quanto pare, adesso, ecco la nuova coppia…

