Sono stati molto seguiti nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi per la loro relazione particolare di cui, per la verità, si è saputo qualcosa solo sul finale. Parliamo di Isobel e Cricca ancora oggi sotto la lente di ingrandimento in tema “amoroso”. La ballerina ha raccontato alcuni dettagli a Lorella Cuccarini nell’appuntamento social ‘Dimmi di te’.

Isobel e il rapporto con Cricca ad Amici

Come sempre accade nel format della Cuccarini, gli argomenti riguardano le esperienze vissute e la showgirl cerca sempre di mettere a proprio agio i suoi ospiti. Anche nel caso di Isobel è successo lo stesso con la ballerina, per la verità, già molto tranquilla e disponibile.

Anche per questo non ci sono stati problemi a ripercorrere anche alcune tappe in chiave “amorosa” con Cricca.

Quando la bella Lorella ha chiesto cosa sia effettivamente successo tra loro dopo l’iniziale colpo di fulmine, la ragazza ha spiegato: “Sì, ma non si è visto molto l’inizio credo”.

E ancora: “Beh ci siamo lasciati. Non credo che durante il programma sia uscito qualcosa. Ci siamo lasciati. Il nostro rapporto è stato bellissimo. Però c’erano difficoltà con le pressioni della casetta e del lavoro. Siamo in sala tutto il giorno e quindi… Anche la fretta e la frenesia prima del Serale… Tutte queste cose, il rapporto era difficile. Ora ci siamo lasciati, ma penso sia sempre un bravissimo ragazzo”.

Poi, però, stuzzicata dalla maestra: “Se lascio una porta aperta? Io dico mai dire mai. Chi lo sa cosa succede nella vita”.

