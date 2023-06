Pesante lutto nel mondo del cinema: morto a 89 anni il famoso attore e premio Oscar. L’annuncio in una nota della famiglia.

Ore tristi per il mondo del cinema che perde un grande protagonista. Lutto importante per il settore quello annunciato da People. Morto a 89 anni, infatti, Alan Arkin, vincitore del premio Oscar al miglior attore non protagonista per ‘Little Miss Sunshine’.

Ad annunciare la terribile notizie del lutto è stata la famiglia, ed in particolare, i figli dell’attore tramite una lettera/nota mandata a People.

“Nostro padre era una forza della natura, un talento unico, sia come artista che come uomo. Un marito amorevole, padre, bisnonno. Era molto amato e ci mancherà profondamente”, le parole scritte da Adam e Matthew, nati dal primo matrimonio con Jeremy Yaffe, e Anthony, nata dal secondo matrimonio con Barbara Dana.

Attore e regista, Arkin era molto amato e apprezzato nel suo campo ed era stato candidato all’Oscar per ben quattro volte vincendolo, come detto in precedenza, come miglior attore non protagonista per ‘Little Miss Sunshine’.

La sua fama in tempi recenti è collegata al successo di Argo – in cui ha diviso il set con Ben Affleck e John Goodman – e soprattutto alla serie Netflix Il metodo Kominsky, creata da Chuck Lorre – Due uomini e mezzo, Mom, Big Bang Theory e lo spin-off Young Sheldon -.

Era stato anche parte del cast di doppiatori di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.

Di seguito anche un post Instagram che fa riferimento al decesso dell’uomo:

