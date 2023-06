Probabilmente l’ultimo saluto da conduttrice di Oggi è un altro giorno per Serena Bortone. Le parole in chiusura di puntata.

Tanta emozione per Serena Bortone nel pomeriggio di Oggi è un altro giorno. La conduttrice ha salutato il suo pubblico nell’ultima puntata della stagione e ha scelto di farlo con un discorso che sa di addio con tanto di frecciatine e puntualizzazioni.

Serena Bortone, il saluto a Oggi è un altro giorno

Visibilmente emozionata nel salutare il proprio pubblico e tutte le persone che hanno collaborato con lei in questa stagione di Oggi è un altro giorno, la Bortone ha voluto chiudere la puntata di venerdì 30 giugno con un discorso importante.

“Sono stati tre anni impegnativi ma con tante soddisfazioni. Non finirò mai di ringraziarvi e ringraziare gli autori che hanno condiviso i pomeriggi con me […]”. “Per tre anni questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me”.

“Vi abbiamo informato e soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui la musica classica, la letteratura. Il mio più grande orgoglio è aver sconfitto quel pregiudizio arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico televisivo, non siete in grado di apprezzare quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta. Aver alzato di molto gli ascolti di questa fascia è la conferma che avevamo ragione”.

La donna ha poi chiuso dicendo: “Siate sempre liberi. Buon vento”. E lasciandosi scappare anche un “ci rivedremo” anche se resta da capire se intendesse che continuerà col programma o se il riferimento era al suo pubblico che potrebbe seguire su un’altra rete visti i rumors che la vorrebbero lontana dalla Rai o comunque non più al comando della trasmissione pomeridiana di Rai 1.

Di seguito anche il post Twitter del programma con le parole della presentatrice:

