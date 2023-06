Ha scelto di stare lontana dalla tv e a quanto pare manterrà la sua posizione. Parliamo di Loredana Lecciso che ha detto no al GF Vip.

In tanti l’hanno corteggiata per rivederla in tv ma lei ha preso la sua decisione e ha optato per mettersi da parte. Parliamo di Loredana Lecciso che dopo alcuni tentativi sul piccolo schermo ha scelto di cambiare strada. Qualcuno ancora la cerca ma a quanto pare il suo resta sempre un “No”. L’ultimo lo ha detto ad Alfonso Signorini e al GF Vip…

Loredana Lecciso, il “no” al GF Vip: il motivo

Parlando a Vero, come sottolineato anche da Pipol Gossip e Novella 2000, la Lecciso ha spiegato di come voglia stare lontana dalla tv ed in particolare di come abbia rifiutato di prendere parte all’ultima edizione andata in onda del Gf Vip.

“Alfonso Signorini mi ha chiesto anche quest’anno di partecipare al GF Vip, seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza”, ha detto la compagna di Al Bano. La ragione l’ha spiegata lei stessa: “Il motivo è un limite estetico”.

Non è dato sapere a cosa si riferisca la donna parlando di “limite estetico” ma quello che sembra evidente è che il suo nome non sarà tra quelli presenti per la prossima edizione del reality. Tra l’altro il prossimo Grande Fratello dovrebbe cambiare format con personaggi Vip ma anche i “Nip” ovvero i non famosi.

Di seguito anche le parole riprese nel post Instagram di Pipol Gossip:

