Come ogni weekend eccoci con i gossip della settimana. Sono successe davvero tante cose in questi ultimi giorni. Nuovi amori, storie terminate ma anche qualche momento preoccupante per le condizioni di salute di alcuni volti vip come Madonna. Vediamo tutte le notizie principali dal 26 al 30 giugno 2023.

I gossip della settimana: il ricovero di Madonna

Madonna

Partiamo da una delle notizie che stanno tenendo in apprensione il mondo della musica e dello spettacolo ovvero il ricovero di Madonna. La regina del pop è finita in ospedale per una infezione batterica e ha allarmato tutti, famiglia compresa che temeva il peggio. Ad informare dell’accaduto il suo manager con un post condiviso anche sui social.

Botta e risposta Fedez-Gerry Scotti

Fedez

Questa è stata anche la settimana del chiarimento tra Fedez e Gerry Scotti. Il primo si era interrogato durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio sul come mai il conduttore avesse fatto dell’ironia su quanto accaduto con Luis Sal. Il volto di Canale 5 ha quindi spiegato di non avere nulla contro il rapper e voler tornare al suo podcast.

Il matrimonio di Annalisa

Annalisa

A sorpresa è arrivata anche la notizia del matrimonio di Annalisa. La cantante sarebbe convolata a nozze in gran segreto nella Basilica di Assisi il 29 giugno. A celebrare è stato padre Giuseppe Sagrino, ex direttore del coro del convento francescano.

Slitta l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

Sarebbe dovuta avvenire questa settimana l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi e, invece, causa problemi burocratici, niente di fatto. Per ora. C’è grande attesa per il giorno in cui verrà svelata la suddivisione dei beni del compianto Cavaliere con i figli e Marta Fascina in trepidazione. Tutto sembra essere rinviato per i primi giorni di luglio.

Naomi Campbell mamma bis

Naomi Campbell

Una bellissima notizia, invece, ha chiuso la settimana. Naomi Campbell è diventata mamma per la seconda volta. La top model ha dato l’annuncio sui social con tanto di foto bellissima e tenerissima dove si vede, in parte, lei con il bebè e la prima figlia, nata nel 2021.

