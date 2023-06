La modella Naomi Campbell ha annunciato via social la nascita del suo secondo figlio, da lei avuto a 53 anni.

Dopo che nel 2021 ha avuto la sua prima figlia, Naomi Campbell ha annunciato a sorpresa in queste ore di essere diventata madre per la seconda volta e, stavolta, di un maschietto.

“Tesoro mio sappi che sei protetto oltre misura e circondato d’amore dal momento in cui ci hai onorato della tua presenza. Un vero dono di Dio, benedetto! Benvenuto piccolo. Non è mai troppo tardi per diventare madre”, ha scritto via social.

Naomi Campbell: è nato il secondo figlio

Attraverso i social Naomi Campbell ha stupito tutti annunciando la nascita del suo secondo figlio, un maschietto. La supermodella ha mantenuto il massimo riserbo sul periodo d’attesa del bebè (così come fatto con sua figlia) e non ha confermato se lo abbia avuto tramite maternità surrogata.

Per quanto riguarda la sua prima figlia la Campbell si era solamente limitata a specificare che non la avesse adottata. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento i nomi dei suoi due figli restano top secret e in tanti, tra i fan di tutto il mondo, sono curiosi di saperne di più.

