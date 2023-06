L’ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, ha inviato una frecciatina a chi gli avrebbe rubato le cuffie durante la sua ultima vacanza.

Luca Vezil ha inviato in queste ore una frecciatina infuocata verso chi, a suo dire, gli avrebbe rubato un paio di cuffiette alla stazione Centrale di Milano dopo la sua ultima vacanza.

“La dedica più speciale va a te. A te che mi hai rubato le airpods in stazione Centrale. Spero tu le possa usare per ascoltare musica in sala d’aspetto del pronto soccorso, una notte, dopo l’ennesimo attacco di diarrea, talmente potente che il Gange in confronto sarà una sorgente montana”, ha scritto Vezil, che è da poco uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, Virginia Stablum.

Attraverso i social l’influencer Luca Vezil ha scatenato l’ironia (ma anche qualche critica) da parte dei fan a causa del messaggio da lui scritto contro chi gli avrebbe rubato le cuffiette alla stazione di Milano Centrale.

Da alcune settimane l’ex fidanzato di Valentina Ferragni è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, la collega influencer Virginia Stablum, ma i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro nuova liaison.

