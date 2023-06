Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche in rete per una foto che vede protagonista suo figlio, Leone.

Chiara Ferragni ha postato sui social una foto in cui si vede suo figlio Leone mentre è intento a mangiare un piatto di spaghetti al sugo. Alle spalle del bambino si vede nitidamente un orologio le cui lancette segnano le 16.15 del pomeriggio, motivo per cui in tanti hanno chiesto spiegazioni all’infliuencer (non si tratterebbe infatti di un orario tra i più comuni per far pranzare un bambino).

“Il figlio mangia gli spaghetti alle quattro del pomeriggio …la tata a che c…o serve?”, le ha scritto un utente tra i commenti allo scatto. Chiara Ferragni replicherà?

Chiara Ferragni: Leone e il piatto di spaghetti di pomeriggio

Chiara Ferragni condivide spesso i dettagli e i retroscena della sua quotidianità e della vita con i suoi figli attraverso i social e il più delle volte gli haters sui social non perdono occasione per prenderla in giro o criticarla aspramente. In alcuni casi la celebre imprenditrice ha replicato alle critiche dei suoi haters, e in tanti si chiedono se lo farà anche per l’ultima foto che vede protagonista suo figlio Leone (intento a mangiare gli spaghetti di pomeriggio). Per il momento sulla questione non è dato sapere di più.

