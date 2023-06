Fanno discutere alcune parole di Flavio Briatore a Cartabianca su Rai 3. L’imprenditore ha avuto un confronto con Bianca Berlinguer.

Sempre molto diretto quando si parla di temi in ambito lavorativo e della società attuale Flavio Briatore che a Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, si è espresso generando qualche polemica. Il tema in questione era quello relativo al lavoro da falegname e muratore e, in generale, alle attività che stanno sparendo “per colpa”, a detto dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci, dei genitori che mandano i figli a studiare.

Flavio Briatore e le parole a Cartabianca

Flavio Briatore

“Io sono stato da un falegname l’altra settimana. Tutti i falegnami nello studio avevano più di 50 anni perché non avendo delle aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli fanno fare altre cose tipo mandarli a scuola o all’università”, ha spiegato Briatore.

Poi la sentenza: “Noi ci ritroveremo tra 20 anni che non ci saranno più falegnami, non ci saranno più muratori, non ci sarà più gente che fa i controsoffitti”.

Parole che, ovviamente, hanno generato diverse reazioni anche nello studio di Cartabianca dove proprio la conduttrice ha ribattuto: “Ma perché il figlio di un muratore deve essere costretto a fare il lavoro del padre? È un ragionamento che non comprendo”.

A quel punto Briatore ha replicato: “Se le piccole imprese funzionano i figli sono invogliati a portare avanti l’impresa dei genitori, se queste non funzionano, sono costretti a fare altri lavori. Mio figlio non andrà all’università, lo porterò a fare il mio lavoro, non ho bisogno di un avvocato e se lui non vuole va fuori casa”.

Qui il riferimento è a suo figlio Nathan Falco che, ad oggi, è già CEO di un’azienda, la Billionaire Bears nft.

Di seguito anche un post su Twitter con alcuni estratti delle parole dell’imprenditore:

Briatore: "tra 20 anni non troveremo più falegnami e muratori perché questi preferiscono mandare i loro figli a scuola e all'università"…e poi c'è il rischio che sviluppino un pensiero critico sul mondo e sulla società e non votino più a destra…#Briatore #cartabianca pic.twitter.com/NAiQRmtoTP — Sirio (@siriomerenda) June 28, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG