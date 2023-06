Ivana Spagna ha raccontato alcuni drammatici retroscena sul periodo più buio della sua vita, ossia quando tentò di farla finita.

Ivana Spagna ha svelato per la prima volta al Corriere della Sera alcuni retroscena del difficile periodo da lei trascorso quando, nel 1997, arrivò persino a pensare di togliersi la vita. La celebre cantante ha confessato che sarebbe stata all’ultimo minuto la sua gattina a farla desistere da questo proposito saltandole improvvisamente tra le braccia:

“Dopo la morte di mia madre, nel ‘97, mi sono sforzata di concludere il tour. Prendevo troppe pastiglie, non dormivo. Mi chiusi in me stessa. Mi isolai. Avevo un corvo nero sulla spalla. Decisi di farla finita”, ha svelato, e ancora: “Nella lucida follia ho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma fredda avevo organizzato ogni dettaglio. Stavo per farlo, la mia gattina mi è saltata in braccio miagolando. (…) In un attimo la mia vita è cambiata. Ho capito che avrei punito le persone che mi volevano bene, non era giusto”, ha ammesso.

Ivana Spagna

Ivana Spagna: il tentato suicidio

Ivana Spagna non ha fatto segreto di aver convissuto per anni con la depressione e al Corriere della Sera ha svelato anche di essere arrivata persino a organizzare il suo suicidio. La cantante successivamente è riuscita a trovare un nuovo equilibrio e ha affermato che in questo sarebbe stato per lei fondamentale l’aiuto degli amici (una fra tutte Loredana Bertè).

