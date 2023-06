Un ex naufrago dell’Isola dei Famosi si è sfogato via social perché, dopo la sua partecipazione al reality show, sarebbe tornato single.

Attraverso i social l’ex naufrago Gian Maria Sainato ha svelato che sarebbe giunta al termine la liaison da lui avuta con una ragazza misteriosa (che lui stesso aveva ammesso di aver conosciuto prima di partecipare all’Isola dei famosi).

“Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più. Cornut e mazziat in questo caso dall’Isola dei Famosi”, ha scritto in un suo sfogo via social.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato ha svelato alcuni dettagli e retroscena sulla sua vita privata e, tra le altre cose, aveva confessato a Marco Mazzoli di aver dato inizio a una liaison con una ragazza che avrebbe aspettato il suo ritorno al di fuori del reality show.

A poche settimane dalla fine del programma Sainato si è sfogato via social perché la sua liaison con la persona in questione sarebbe giunta al termine. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento l’ex naufrago non ha svelato altri dettagli sulla vicenda e in tanti sui social sperano di saperne di più.

